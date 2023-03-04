На Кубани открыли 27 центров боевых искусств

Единоборства на Кубани смогут соперничать по популярности с футболом: в регионе открыли 27 центров для занятий самбо, еще 15 готовятся к открытию.

В Краснодарском крае открыли 27 спортивных сооружений для занятий боевыми искусствами, поведал глава региона Вениамин Кондратьев.

"Создаем полноценную систему подготовки спортсменов. Через две недели здесь впервые пройдет Кубок России по самбо. Рассчитываем, что команда Краснодарского края покажет достойный результат"

– Вениамин Кондратьев

Глава Кубани также сообщил, что строительные работы ведутся на 15 спортивных центрах, которые будут готовить самбистов.

Сообщается, что объекты станут частью системы региональной школы "Самбо".

Отметим, что в регионе планируют запустить программу "Земский тренер", в рамках которой власти намерены дополнительно финансово поощрять тренеров, готовых работах в селах.