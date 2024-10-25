Вестник Кавказа

Разведением радужной форели занялись в Дагестане

Разведением радужной форели занялись в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестана появилось предприятие по производству форели. В 2025 году он хочет вырастить 1,5 т рыбы. В планах также находится развитие агротуризма.

Новое предприятие в Унцукульском районе Дагестана хочет развести 1,5 т радужной форели в 2025 году, рассказали в администрации руководителя республики Сергея Меликова.

«В Унцукульском районе реализуется приоритетный проект по выращиванию радужной форели. За год выращено 165 тонн товарной рыбы. К первому кварталу следующего года ожидается рост товарной массы до 360 тонн. Всего за 2025 год планируется вырастить и реализовать порядка 1500 тонн»

- администрация главы Дагестана

Акватория Ирганайского водохранилища стала местом строительства рыбоводческого производства. Инициатором проекта стал местный бизнесмен Сархан Мамедбеков.

Предприятие посетил сам Сергей Меликов и позитивно оценил перспективы проекта.

«Проект очень перспективный. Он может стать драйвером не только для Унцукульского района, но и для всех горных районов»

- Сергей Меликов

Он также отметил, что проект может развивать агротуризм и показывать путешественникам производство форели. Глава Дагестана считает, что из предприятия может вырасти масштабный туристических объект.

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