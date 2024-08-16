Дагестан восстанавливает популяцию форели

Дагестан возвращает себе былую славу крупнейшего в стране производителя ценной промышленной рыбы – форели: только за 9 месяцев текущего 2024 года ее производство выросло в полтора раза.

Рыбные хозяйства Дагестана восстанавливают популяцию некогда массово вылавливаемой в республике ценнейшей промысловой рыбы форели: в январе-сентябре текущего 2024 года рыбоводы региона вырастили 540 т, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее, сообщили в комитете по рыбному хозяйству республики.

"В республике действует 18 форелевых хозяйств, в то время как в 2023 году их было 12. Создание в текущем году новых форелеводческих предприятий способствует росту объемов производства"

- комитет рыбного хозяйства Дагестана

И это – далеко не предел: в ближайшие годы фермеры планируют полностью покрыть потребность населения региона в ценной рыбе, доведя ее производство до 2 тыс т в год, помогут им в этом два новых проекта по ее выращиванию, добавили в ведомстве, передает "Интерфакс".

Уже до конца текущего года рыбные хозяйства планируют довести производство форели до 600 т, а это рост ее производства на треть по сравнению с минувшим 2023 годом: основными ее производителями станут рыбхозы Шамильского, Цумадинского и Тляратинскомго районов республики.