Дагестан подешевел для туристов в ноябре

Отдых в ноябре дешевле всего можно провести в Дагестане. Средняя стоимость номера в отеле снизилась на 14%.

Россияне стали активнее бронировать отели и гостиницы в ноябре по сравнению с 2023 годом: рост составил 19%. Такую информацию передает сервис «Яндекс.Путешествия».

Наиболее доступным направлением от отдыха стал Дагестан, где цена размещения в отелях снизилась на 14%. Средняя стоимость номера на одну ночь – 4,4 тыс рублей.

Особенно отдых подешевел в Дербенте (на 42%). Одна ночь в отеле будет стоить около 4,1 тыс рублей.