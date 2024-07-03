Новые отели и гостиницы построят в Дагестане

В Дагестане может начаться строительство новых мест размещения. Кроме того, запланировано обучение местных специалистов по общемировым стандартам.

Более качественные и комфортные отели и гостиницы планируется построить в Дагестане, соответствующий меморандум подписали Минтуризма Дагестана и компания "Оазис Хоспиталити".

Ее головной офис находится в ОАЭ. Компания управляет не только отелями, но и курортами в странах СНГ, причем делает это по франшизе международных сетей. В числе прочего ее специалисты готовят финансовые модели, формируют бизнес-планы для инвестпроектов, осуществляют консалтинг.

Сотрудничество с дагестанским ведомством предполагает открытие отелей и гостиниц в соответствие с современными стандартами. Новая инфраструктура поможет обеспечить туристам, которые приезжают на отдых в Дагестан, улучшенные условия.

"Кроме того, особое внимание будет уделено обучению местных специалистов в соответствии с международными стандартами, что позволит повысить уровень обслуживания и профессионализма в сфере туризма"

– Минтуризма Дагестана