Вестник Кавказа

Соль ручной работы из Дагестана стали развозить по всей России

Соль ручной работы из Дагестана стали развозить по всей России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В дагестанском селе Кванхидатли наладили производство соли ручной работы. Ее можно купить на маркетплейсах из любой точки РФ.

В высокогорном селе Кванхидатли в Дагестане стали производить соль ручной работы. О находке стало известно после ее появления на маркетплейсах.

Продукт добывают из соленого родника, что находится в горах около населенного пункта. Его основное отличие от обыкновенной соли в зернистой консистенции. Также отличается и вкус.

Процесс изготовления высокогорной соли достаточно трудоемкий, поэтому его цена немного выше обычной. Сначала соль надо добыть, потом промыть ее от извести и примесей. Затем ее необходимо просушить, и только после этого разложить по баночкам и предложить туристам. Ранее продукцию можно было купить непосредственно на ярмарке в горах, сейчас же она доступна для покупки из любой точки страны.

Отметим, что производить соль в Ботлихском районе Дагестана начали еще до революции. Тогда там создали предприятие, которое снабжало весь регион кристаллической продукцией. В 1960-х годах производство потеряло актуальность, однако промысел не был забыт и продолжал развиваться все это время.

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