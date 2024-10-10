В Дагестане появится миндальный сад площадью 34 га

В Дагестане активно закладывают новые сады. В ближайшее время в республике появится миндальный сад площадью 34 га.

В Дагестане заложат более 250 га новых садов, 34 га из них будут отданы под миндальный сад, сообщил министр Минсельхозпрода республики Шарип Шарипов.

Проект сада будут реализован сельхозпредприятием "Полоса", которое специализируется на редких для страны культурах. В частности, специалисты компании занимаются выращиванием киви, гранатов, также ими заложен самый большой грушевый сад в стране.

Общая площадь высаженных в Дагестане садов в 2024 года превысит 1000 га, передает РИА Дагестан.

Ранее в республике был разбит самый большой в России сад фундука площадью 2300 га.