Вестник Кавказа

В Дагестане появится миндальный сад площадью 34 га

В Дагестане появится миндальный сад площадью 34 га
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане активно закладывают новые сады. В ближайшее время в республике появится миндальный сад площадью 34 га.

В Дагестане заложат более 250 га новых садов, 34 га из них будут отданы под миндальный сад, сообщил министр Минсельхозпрода республики Шарип Шарипов. 

Проект сада будут реализован сельхозпредприятием "Полоса", которое специализируется на редких для страны культурах. В частности, специалисты компании занимаются выращиванием киви, гранатов, также ими заложен самый большой грушевый сад в стране. 

Общая площадь высаженных в Дагестане садов в 2024 года превысит 1000 га, передает РИА Дагестан.  

Ранее в республике был разбит самый большой в России сад фундука площадью 2300 га.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
870 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В кафе в центре Махачкалы прогремел взрыв газа

В кафе в центре Махачкалы прогремел взрыв газа

Житель Дагестана выиграл чемпионат мира по спортивной борьбе в 58 лет

Житель Дагестана выиграл чемпионат мира по спортивной борьбе в 58 лет

Три дагестанских больницы стали амбулаториями

Три дагестанских больницы стали амбулаториями

Выставка &quot;Кубачинская башня&quot; открылась в Дагестане

Выставка "Кубачинская башня" открылась в Дагестане

Неуплата алиментов стоила жителю Дагестана свободы

Неуплата алиментов стоила жителю Дагестана свободы

В топ регионов России по росту турпотока вошли Дагестан и Чечня

В топ регионов России по росту турпотока вошли Дагестан и Чечня

Фундуковый сад в Дагестане стал больше благодаря инвестициям

Фундуковый сад в Дагестане стал больше благодаря инвестициям

Аэропорт Махачкалы показал рост пассажиропотока с начала года

Аэропорт Махачкалы показал рост пассажиропотока с начала года

Новая мечеть в Дербенте станет самой высокой в России

Новая мечеть в Дербенте станет самой высокой в России

В Дагестане открыли молочную ферму

В Дагестане открыли молочную ферму

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы