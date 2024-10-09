Вестник Кавказа

Выставка "Кубачинская башня" открылась в Дагестане

Выставка "Кубачинская башня" открылась в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале открылась международная выставка "Кубачинская башня". На ней представлены работы из России и других стран.

Третья международная выставка "Кубачинская башня" открылась в Махачкале.

Как пишет РИА Дагестан, на ней представлены работы из России, а также других стран мира – Италии, Словакии, Мексики, Польши, Норвегии.

Отмечается, что на выставке выступили народный художник Дагестана Юсуп Ханмагомедов, кураторы проекта Александр Сергеев, Магомед Даудов и Екатерина Дидковская.

Стоит добавить, что в ноябре состоится заключительная выставка биеннале, где будут представлены работы художников победителей и лауреатов.

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