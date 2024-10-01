В топ регионов России по росту турпотока вошли Дагестан и Чечня

Дагестан и Чечня попали на вершину рейтинга по росту потока туристов летом среди регионов России. Он составил 46% и 66% соответственно.

Республики СКФО бьют всевозможные рекорды в туризме этим летом: по данным зампредседателя российского правительства Дмитрия Чернышенко, Дагестан и Чечня стали лидерами рейтинга по росту потока путешественников с мая по август – +46% и +66% соответственно. В целом россияне совершили более 35 млн поездок, что на 11% больше прошлогодних показателей, передала пресс-служба Кремля.

Самый большой турпоток можно было наблюдать на Кубани и в Москве. Каждый из регионов принял более 3 млн туристов за лето. Поток путешественников также увеличился в Санкт-Петербург на 20%: северную столицу посетили свыше 2,5 млн туристов. Выбрать Крым в качестве места отпуска решили около 1 млн человек.

Помимо этого, хорошие показатели по росту туристического потока показали Тыва, Якутия и Рязанская область.