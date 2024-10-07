Иностранные туристы в Сочи - из каких стран растет турпоток?

В этом году Сочи стал популярен среди иностранных путешественников. В основном на черноморский курорт приезжают гости из арабских стран.

Иностранный турпоток в Сочи увеличился в 2024 году. Директор Центра развития международного туризма Юлия Максутова рассказала, откуда приезжают туристы.

По ее словам, в этом году поток туристов из ОАЭ в Сочи вырос в четыре раза. Также стало больше туристов из Бахрейна, Ирана.

"Был запущен чартерный рейс из Бахрейна в Сочи, и вот, собственно, поехали туристы. Был запущен рейс из Тегерана в Сочи, и поехали иранские туристы"

– Максутова

При этом курорт привлекает туристов и из других стран, каждый находит свои интересы в Сочи: индийские и китайские туристы любят шоппинг, арабские туристы едут ради отдыха класса люкс и останавливаются в отелях категории "5 звезд".

В следующем году планируется привлечь в Сочи путешественников из Азии.

"Мы совместно с Минэкономразвития определили целевые страны на следующий год: Турция, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и, конечно, страны, которые активно были в этом году, это Персидский залив, Китай, Индия и Иран"

– Максутова