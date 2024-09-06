Новый мэр избран в Назрани

В Назрани избрали мэром Руслана Оздоева, занимавший ранее должность руководителя центрального городского округа. Об этом информирует мэрия Назрани.
Выборы главы города состоялись на прошедшем 14 ноября заседании комиссии по конкурсному отбору кандидатов на должность главы городской администрации.
"Депутатам муниципального округа были предложены две кандидатуры, набравшие лучшие результаты - действующий глава Центрального округа Назрани Руслан Оздоев и Ахмед Мациев. После короткого обсуждения депутаты выразили свою поддержку Оздоеву и единогласно избрали его новым градоначальником"
– пресс-служба мэрии
После своего избрания Оздоев обратился к депутатам. Он поблагодарил их за поддержку и подчеркнул, что на посту руководителя администрации намерен заняться решением актуальных для города проблем.