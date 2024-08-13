Вестник Кавказа

Горсовет Назрани принял отставку мэра города

Горсовет Назрани принял отставку мэра города
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мэр ингушской Назрани Урусхан Евлоев досрочно уходит в отставку – он собрал внеочередное заседание горсовета, члены которого приняли ее. Временно исполнять обязанности главы города будет заместитель градоначальника Рамзан Тутаев.

Городской совет города Назрань (Ингушетия) на своем внеочередном заседании принял заявление мэра города Урусхана Евлоева о досрочном сложении полномочий, сообщает мэрия.

"С инициативой о проведении внеочередного заседания по вопросу сложения полномочий выступил сам глава города. Он поблагодарил депутатов за конструктивную совместную работу и выразил уверенность, что начатые проекты станут новой точкой развития города"

- мэрия Назрани

Временно исполнять обязанности главы горадминистрации Назрани будет Рамзан Тутаев, ранее занимавший пост заместителя мэра.

Причины столь поспешной отставки сити-менеджер не объяснил: он руководил Назранью с сентября 2019 года, когда закончились полномочия Алихана Тумгоева, возглавлявшего город до него.

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