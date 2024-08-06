Глава Минюста Армении покидает свой пост

В Минюсте Армении появились новые вакансии - под давлением депутатов правящей фракции парламента Армении глава ведомства Григор Минасян принял решение покинуть свой пост, его отставку уже утвердил президент Армении Ваагн Хачатурян.

В Армении стал вакантным пост министра юстиции страны – после того, как депутаты от правящей в стране парламентской фракции "Гражданский договор" начали сбор подписей о его увольнении, глава Минюста Григор Минасян подал в отставку, которую принял президент Армении Ваагн Хачатурян.

"Освободить Григора Минасян от должности министра юстиции Республики Армения"

- указ президента

Прошение об отставке глава Минюста подал накануне, обосновав его невозможностью возглавлять министерство без эффективного взаимодействия с депутатами Национального собрания, а значит быть оторванным от парламентской законодательной среды, передает РИА Новости.

Также решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна свой пост покидает Сирвард Геворкян, занимавшая должность заместителя главы Минюста страны.

Напомним, более 20 депутатов от правящей в стране партии потребовали отставки главы Минюста, назвав причиной такого требования его ошибки в кадровой политике и крайне низкую эффективность работы вверенного ему министерства.

Свою роль сыграли и родственные связи: напомним, Минасян – родной брат зятя бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, он занял пост министра в декабре 2022 года, а до назначения занимался адвокатской деятельностью.