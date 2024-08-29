Вестник Кавказа

Новую Конституцию начнет завтра обсуждать Армения

Новую Конституцию начнет завтра обсуждать Армения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянские политики с завтрашнего дня приступят к обсуждению новой Конституции, референдум по которой планируется провести в 2027 году. Подробности сообщил министр юстиции.

Первое заседание конституционной комиссии пройдет в Армении уже завтра, сообщил глава Минюста республики Григор Минасян.

По его словам, на повестку дня будет вынесена инициатива представителя Совета конституционных реформ Даниела Иоаннисяна, предполагающая изменения части основного закона страны, касающейся стабильного большинства.

Глава Минюста также заявил, что участники заседания обсудят определенные статьи, которые могут подвергнуться изменениям минуя референдум.

"Это новая идея, новая мысль, которую мы обсудим. Уже Совет примет решение. Есть предварительные восприятие того, что конституционный референдум состоится в 2027 году"

– Минасян

Министр уточнил, что времени до референдума хватит, чтобы разработать проект изменений или новой Конституции, причем сделать это тщательно, с участием общественности и в диалоге с профессиональным сообществом.

"Можно сказать, что завтра будет дан новый старт обсуждению новой Конституции и, кстати, новых идей"

– министр

Напомним, согласно позиции Баку, достижение мирного договора с Арменией невозможно до тех пор, пока в Конституции РА содержатся территориальные претензии к Азербайджану.

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