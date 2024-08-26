Армения пообещала изменить Конституцию через три года

Референдум, на котором граждане Армении выскажут свое отношение к возможности принятия новой Конституции страны, запланирован предварительно на 2027 год.

Армянские власти намерены устроить референдум по новой Конституции в 2027 году, об этом рассказал глава Минюста Григор Минасян.

По его словам, вопрос был рассмотрен, и в итоге стало очевидно, что поправок в Конституцию будет недостаточно – стране нужен новый основной закон.

"В центре внимания сейчас тема стабильного парламентского большинства, и инициаторы конституционных реформ хотят закрепить эту норму в будущей Конституции"

– министр

Как сообщает Sputnik Армения, ближайшее заседание конституционной комиссии назначено на 5 сентября, причем тема изъятия из текста Конституции территориальных претензий к Азербайджану не обсуждается.

Отметим, что ранее о потребности в новой Конституции заявлял, и неоднократно, премьер-министр Никол Пашинян. Он объяснял ее необходимостью "обеспечить конкурентоспособность и жизнеспособность страны" в изменившихся реалиях.

Напомним, что Баку настаивает на отказе Армении от территориальных претензий, которые прописаны в ее Конституции. Азербайджанская сторона считает, что мирный договор без изменения основного закона РА невозможен.