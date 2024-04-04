Джейхун Байрамов: территориальные претензии Армении препятствуют подписанию мирного соглашения

Основной преградой на пути к мирному соглашению между Баку и Ереваном остаются территориальные претензии Армении, заявил руководитель внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре, где они обсуждали региональные и двусторонние проблемы.

Байрамов напомнил, что победа Азербайджана в Карабахе сформировала новые реалии на Южном Кавказе, открыв окно исторических возможностей. Появился исторический шанс для долгосрочного мира в регионе. Основываясь на этой точке зрения, Армении были предложены пять базовых принципов мира. Сегодня в Баку беспокоит также активное вооружение Армении.

Подобная политика, поддерживаемая третьими странами, становится новым источником угрозы для безопасности в регионе

- Байрамов.

Между тем, он напомнил, что Азербайджан и Турция продолжат тесно координировать свои шаги в регионе. Завершившаяся почти 4 года назад 44-дневная война продемонстрировала высокий уровень взаимодействия Азербайджана и Турции.

В исторический для Азербайджана период наш народ стал свидетелем высокой политической поддержки братской Турции, в том числе на уровне Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Эта моральная поддержка стала источником вдохновения и стимулом для азербайджанского народа

- глава МИД Азербайджана.

Что касается других сфер азербайджано-турецких отношений, то идет обмен визитами на высшем уровне, реализуется множество совместных проектов. Турецкие компании стали наиболее активными участниками проектов и программ по восстановлению освобожденных от оккупации земель Азербайджана.

Страны плотно взаимодействуют на площадке международных организаций, в том числе ООН и Организации тюркских государств, неформальный саммит которой недавно прошел в освобожденной Шуше.

© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“

Контакты между Баку и Анкарой вышли на новый уровень после подписания Шушинской декларации, и сегодня министерства и ведомства двух стран реализуют всё новые и новые дорожные карты сотрудничества. Это позитивно сказывается на экономических показателях. По итогам 2023 года товарооборот Азербайджана и Турции достиг отметки 8 млрд долларов, и такая позитивная динамика сохраняется и в 2024 году. Объем азербайджанских инвестиций в турецкую экономику превысил в целом 20 млрд долларов.

По словам главы МИД Азербайджана, одним из традиционных направлений сотрудничества остается энергетическая сфера:

Сотрудничество в сфере энергетики вносит вклад в развитие не только самих стран, но и меняет энергетическую карту Евразии. Особую значимость в этом контексте обретает проекта газопровода Ыгдыр-Нахчыван. Надеемся, что эта инициатива будет вскоре реализована, что создаст новые возможности для наших государств

- Байрамов.

Говоря о сотрудничестве Баку и Анкары в транспортной сфере, он заметил, что в мае этого года завершились работы в рамках проекта модернизации грузинского участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, что позволило увеличить пропускную способность участка с 1 до 5 млн тонн грузов в год.

Контакты развиваются и на гуманитарном направлении. Недавно открылся Азербайджано-Турецкий университет, куда уже зачислены первые студенты, которые приступят к занятиям в сентябре.