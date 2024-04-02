Вестник Кавказа

Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили союзничество Азербайджана и Турции

Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили союзничество Азербайджана и Турции
Джейхун Байрамов и Мевлютом Чавушоглу в Баку обсудили сотрудничество Баку и Анкары и возможности для укрепления союза двух стран. Также темой встречи стала ситуация в регионе.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава делегации Великого национального собрания Турции в Парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу провели встречу 4 апреля.

Глава МИД Азербайджана оценил состоявшуюся встречу как плодотворную, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства АР.

"Мы провели подробный обмен мнениями по укреплению союзнических отношений, многостороннего сотрудничества наших стран, региональной ситуации в постконфликтный период"

– Джейхун Байрамов

Напомним, Чавушоглу сегодня находится в Баку с официальным визитом.

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