Турция призвала Армению включиться в Зангезурский коридор

Глава делегации Турции в Парламентской ассамблее НАТО выступил с заявлением, в котором сказал, что открытие Зангезурского коридора выгодно всем странам региона, в том числе и Армении.

Открытие Зангезурского коридора будет полезно всему региону и, в частности, Армении. Такое заявление сделал глава делегации Великого национального собрания Турции в Парламентской ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу в процессе общения с журналистами.

"Открытие этого коридора сулит хорошую выгоду как для региона, так и для самой Армении. В этом смысле мы поддерживаем открытие Зангезурского коридора"

- Мевлют Чавушоглу

Он также отметил, что Турция поддерживает Азербайджан и много раз призывал Францию отказаться от военной помощи Армении.

"Мы неоднократно заявляли об этом представителям Франции. Им нужно отказаться от попыток поддерживать Армению другими способами. Пусть они не забывают о том, что наш любимый Азербайджан никогда не остается в одиночестве"

- Мевлют Чавушоглу

Мевлют Чавушоглу сегодня прибыл в столицу Азербайджанской Республики, где посетил Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам. Затем глава делегации выступил перед журналистами.

Что теряет Армения без Зангезурского коридора?

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" уточнил, что именно упускает Армения, отказываясь участвовать в проекте Зангезурского коридора.



"Прежде всего, при реализации армянского маршрута Зангезурского коридора Армения получила бы определенный поток грузоперевозок по своей территории. Объективно, поставки по Зангезурскому коридору из Азербайджана в Турцию выходят короче, чем через Грузию. С одной стороны, Азербайджан по этой дороге будет активно возить товары в Нахчыван и обратно; с другой стороны, по ней будут перевозиться грузы, прибывающие в Баку с другого берега Каспия", - отметил он.



"Кроме того, важно учитывать, что любое строительство транспортных путей позитивно влияет на население близлежащих земель. То есть Зангезурский коридор улучшит жизнь армянских граждан, проживающих в Мегри и неподалеку. Сейчас в Мегри нет железной дороги и идет отток населения. Любое движение в создании инфраструктуры дало бы только позитивный эффект и экономике Армении, и ее южному региону", - пояснил Ровшан Ибрагимов.

Может ли Армения вернуться к Зангезурскому коридору?

Однако поведение властей Армении, не желающих выполнять обязательства по открытию беспрепятственных коммуникаций между Зангиланским районом Азербайджана и Нахчываном, делает невозможным участие республики в проекте Зангезурского коридора. "Требования, которые выдвигает Армения, фактически блокируют открытие армянского участка Зангезурского коридора. Армянский маршрут может быть открыт, если Азербайджану будет предоставлен безопасный и беспрепятственный проезд на территорию Нахчывана. Но Ереван такие гарантий не дает, более того, всячески старается изменить основы соглашения, в рамках которых безопасность должна обеспечиваться со стороны российских пограничников. С таким партнером, конечно, развивать отношения сложно", - сказал экономист.



"Я думаю, что риторика Чавушоглу связана с тем, что в его бытность министром иностранных дел эта тема все время продвигалась и была темой обсуждения. И, возможно, он выступает по собственной инициативе, а не от имени Турции. В целом он говорит, что, если регионально мы будем развивать отношения, это будет добрым знаком того, что Армения готова для сотрудничества. В целом Азербайджан сейчас не настаивает на участии Еревана в Зангезурском коридоре, мы строим его через Иран. Последние слова президента Ильхама Алиева были таковы, что если Армения не построит свой участок, то Азербайджану это и не нужно", - заключил Ровшан Ибрагимов.