Глава МИД Турции рассчитывает на поддержку открытия Зангезурского коридора

Руководитель турецкого МИД сообщил, что победа Азербайджана в Карабахской войне изменила реалии на Южном Кавказе. Он подчеркнул, что теперь обеспечение мира действительно возможно.

Глава МИД Турции рассчитывает, что открытию Зангезурского коридора окажут всеобщую поддержку. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции с коллегами из Азербайджана и Грузии.

"Победа (в Карабахской войне – прим. ред.) создала новые реалии. Теперь кажется возможным обеспечение прочного мира в регионе. Мы ждем поддержки открытия Зангезурского коридора от других региональных стран на взаимовыгодной основе. Джейхун Байрамов также рассказал нам о последней встрече между Азербайджаном и Арменией"

– Хакан Фидан

Кроме того, он обратил внимание на то, что восстановление мира на Южном Кавказе имеет глобальное значение.