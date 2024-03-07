В НАТО оценили развитие отношений с Азербайджаном, Грузией и Арменией

В НАТО представили отчет главы организации за прошлый год. Презентация документа состоялась в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

НАТО привержена партнерским отношениям со странами Южного Кавказа и Молдавией. Об этом сказано в отчете генсека Североатлантического альянса за 2023 год.

"НАТО выразила поддержку территориальной целостности, политической независимости и суверенитету каждого из этих трех партнеров. НАТО призвала Армению и Азербайджан конструктивно взаимодействовать в различных форматах и подчеркнула важность решения гуманитарных вопросов"

– Йенс Столтенберг

Он отметил, что организация старалась укрепить отношения с Азербайджаном и Арменией, развивая индивидуальные партнерские программы с этими странами.

Особое внимание в отчете отводится Грузии, которая нацелена на членство в альянсе. В частности, республику в этом документе называют одним из ближайших партнеров НАТО.

Столтенберг напомнил, что оформленный в 2014 году "Существенный пакет сотрудничества НАТО-Грузия" стал со временем одним из самых крупных проектов организации по наращиванию оборонного потенциала.

В прошлом году данный пакет получил развитие на саммите НАТО в Мадриде. На той встрече было решено оказать республике индивидуальную поддержку.

"Реализация пакета и его 18 инициатив продолжала укреплять оборонные возможности Грузии и улучшать ее оперативную совместимость (с НАТО)"

– генсек альянса