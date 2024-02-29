Швеция официально стала членом НАТО

Швеция пополнила ряды страны НАТО. 7 марта в силу вступил соответствующий протокол. С момента подачи заявки до вступления в альянс Швеции прошло почти два года.

Сегодня в силу вступил протокол о присоединении Швеции к Североатлантическому альянсу - НАТО.

"7 марта 2024 года условия вступления в силу, изложенные во второй статье протокола о присоединении Королевства Швеция к Североатлантическому договору, были выполнены. Соответственно, протокол вступил в силу 7 марта 2024 года"

– Госдепартамент США

Правительство Швеции направило заявку о желании присоединиться к альянсу в один день с Финляндией, это произошло 18 мая 2022 года. Финляндия вошла в НАТО год назад. Заявку Швеции долгое время не ратифицировали Турция и Венгрия, парламент последней одобрил вступление скандинавского государства в НАТО в последних числах февраля этого года, затем 5 марта документ был подписан венгерским президентом. Сегодня, 7 марта Швеция стала полноправным членом НАТО.

Шведский флаг у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе поднимут 11 марта. Всего в НАТО на сегодня входит 32 государства