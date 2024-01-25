Президент Венгрии дал добро на вступление Швеции в НАТО

Лидер Венгрии одобрил шведскую заявку на присоединение к организации. Неделю назад это сделал венгерский парламент.

Новый президент Венгрии вслед за парламентом одобрил присоединение Швеции к НАТО. Об этом рассказали в его пресс-службе.

"Президент Республики Тамаш Шуйок сегодня подписал решение парламента от 26 февраля 2024 года о вступлении Швеции в НАТО"

– пресс-служба

Там акцентировали внимание на том, что это первое решение новоиспеченного президента.

Напомним, около полутора месяцев назад вступление Швеции в организацию одобрило руководство Турции. После этого единственной страной, которая не сделала этого, оставалась Венгрия. Парламент страны поддержал шведскую заявку на прошлой неделе.