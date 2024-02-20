Венгрия одобрила вступление Швеции в НАТО

Парламент Венгрии поддержал заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Ранее с призывом сделать это к депутатам обратился Виктор Орбан.

Венгерский парламент проголосовал за присоединение Швеции к НАТО.

Как следует из оглашенных итогов голосования, "за" высказалось подавляющее большинство – 188 депутатов. Против проголосовали шесть человек. Всего парламент Венгрии насчитывает 199 членов.

Перед голосованием к законодателям обратился премьер-министр. Виктор Орбан призвал их ратифицировать заявку Стокгольма. В качестве одного из аргументов он назвал положительное влияние этого шага на безопасность самой Венгрии.

Отметим, что, помимо Будапешта, все остальные страны НАТО практически сразу поддержали вступление Швеции в альянс. Дольше всех – заявка была подана еще весной 2022 года – процесс проходил в Турции, однако месяц назад турецкий парламент также одобрил вступление нового члена.

Когда официальные процедуры будут выполнены, в состав НАТО будут входить 32 страны.

Напомним, НАТО существует с 1949 года. Организация создавалась в противовес СССР и, уже позже, созданной в 1955 году Организации Варшавского договора. Последней в альянс вступила Финляндия (апрель прошлого года). За все время его истории из него вышла одна страна – Франция. Это произошло в 1966 году. В 2009 году Париж решил вернуться в НАТО.