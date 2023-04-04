Орбан призвал парламент Венгрии пустить Швецию в НАТО

Венгерский премьер обратился к парламенту страны с призывом ратифицировать заявку Швеции в НАТО. Законодательный орган Венгрии будет рассматривать ее сегодня, 26 февраля.

Виктор Орбан выступил с обращением к венгерскому парламенту перед тем, как депутаты должны проголосовать за или против вступления Швеции в НАТО.

"Я прошу моих коллег-законодателей одобрить документ о вступлении Швеции в НАТО на сегодняшнем голосовании"

– премьер-министр Венгрии

Политик выразил мнение, что присоединение Швеции к НАТО окажет позитивное влияние на безопасность самой Венгрии, передает Reuters.

Ранее визит в Будапешт нанес шведский премьер. Во время приезда Ульфа Кристерссона было подписано соглашение о покупке Венгрией 4 шведских истребителей. В ходе переговоров с ним Орбан заявил о восстановлении доверия к Швеции.

Отметим, что все остальные страны НАТО, кроме Венгрии, уже ратифицировали заявку Швеции в альянс. Она была подана Стокгольмом весной 2022 года, одновременно с Финляндией. Однако Хельсинки вошел в состав организации значительно раньше – в апреле прошлого года. Помимо Венгрии, достаточно долго, в течение нескольких месяцев, заявки обеих скандинавских стран ратифицировала Турция.

На сегодня в состав НАТО входит 31 страна. Альянс был создан в 1949 году с основной целью противодействия Советскому Союзу и затем Организации Варшавского договора.