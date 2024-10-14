Вестник Кавказа

"Армянские авиалинии" продлили остановку полетов до 9 декабря

"Армянские авиалинии" продлили остановку полетов до 9 декабря
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Армянские авиалинии" остановили все полеты с 14 октября. Сегодня стало известно, что работы по техобслуживанию самолетов займут больше времени, чем предполагалось - возобновить полеты перевозчик обещает только в декабре.

Авиакомпания Armenian Аirlines продлила остановку полетов более чем на две недели.

Самолеты перевозчика прекратили выполнять все рейсы с 14 октября. Ожидалось, что полеты возобновятся 22 ноября, теперь сроки сдвинулись на 9 декабря. Перерыв в обслуживании пассажиров связан с техобслуживанием самолетов компании - всего их у Armenian Аirlines два, это воздушные суда A321.

В декабре перевозчик планирует рейсы из Еревана в ряд российских городов, в том числе Москву, Сочи, Минводы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1140 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку

Азербайджан


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Росавиация на месяц запретила ночные авиарейсы в Израиль

Росавиация на месяц запретила ночные авиарейсы в Израиль

Utair начнет летать из Сургута в Грозный еженедельно

Utair начнет летать из Сургута в Грозный еженедельно

Самолеты из Дагестана в Азербайджан будут летать чаще

Самолеты из Дагестана в Азербайджан будут летать чаще

Авиалайнер AZAL впервые совершил авиарейс из Баку на Мальдивы

Авиалайнер AZAL впервые совершил авиарейс из Баку на Мальдивы

В Казахстане рассказали подробности об авиатопливе будущего

В Казахстане рассказали подробности об авиатопливе будущего

Дополнительные рейсы в Сочи появятся в новогодние праздники

Дополнительные рейсы в Сочи появятся в новогодние праздники

В Казахстане будут выпускать экологичное топливо для самолетов

В Казахстане будут выпускать экологичное топливо для самолетов

FlyArystan нарастит число авиарейсов между Астаной и Ташкентом

FlyArystan нарастит число авиарейсов между Астаной и Ташкентом

Рейс в Дубай из России задержан на 28 часов

Рейс в Дубай из России задержан на 28 часов

Россия и Оман возобновили прямые авиарейсы

Россия и Оман возобновили прямые авиарейсы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы