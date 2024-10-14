"Армянские авиалинии" продлили остановку полетов до 9 декабря

"Армянские авиалинии" остановили все полеты с 14 октября. Сегодня стало известно, что работы по техобслуживанию самолетов займут больше времени, чем предполагалось - возобновить полеты перевозчик обещает только в декабре.

Авиакомпания Armenian Аirlines продлила остановку полетов более чем на две недели.

Самолеты перевозчика прекратили выполнять все рейсы с 14 октября. Ожидалось, что полеты возобновятся 22 ноября, теперь сроки сдвинулись на 9 декабря. Перерыв в обслуживании пассажиров связан с техобслуживанием самолетов компании - всего их у Armenian Аirlines два, это воздушные суда A321.

В декабре перевозчик планирует рейсы из Еревана в ряд российских городов, в том числе Москву, Сочи, Минводы.