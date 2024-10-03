"Армянские авиалинии" на месяц остановили все полеты

Авиакомпания "Армянские авиалинии" с сегодняшнего дня и до 22 ноября приостановила выполнение полетов. В компании объяснили паузу в работе техобслуживанием самолетов.

Компания "Армянские авиалинии" не будет выполнять авиарейсы с 14 октября по 22 ноября.

Согласно информации, размещенной на странице перевозчика в соцсети, остановка полетов на почти 1,5 месяца связана с техническим обслуживанием самолетов.

В сообщении уточняется, что полеты прерываются из-за того, что парк авиакомпании небольшой, а техобслуживание занимает время, в результате у "Армянских авиалиний" на время проведения работ не останется самолетов, которые могли бы совершать рейсы.

Ранее Комитет гражданской авиации продлил лицензию на обслуживание самолетов сроком на 16 лет.