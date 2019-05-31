Вестник Кавказа

Эскалаторы впервые за 40 лет поменяют на станции метро в Ереване

Эскалаторы впервые за 40 лет поменяют на станции метро в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Масштабные работы стартуют в скором времени на одной из станции ереванского метро. На станции "Горцаранаин" уберут старые эскалаторы, которые действовали там с момента открытия, и установят новые.

Станция метро "Горцаранаин" в Ереване получит новые эскалаторы, рассказали в пресс-службе метрополитена.

Замена эскалаторов будет проводиться впервые с момента открытия станции. Ранее они неоднократно подвергались ремонту.

В пресс-службе уточнили, что новое оборудование будет энергоэффективным. Кроме того, эскалаторы будут располагать системами аварийного контроля.

При этом работы по замене не повлияют на режим работы станции.

Напомним, станция "Горцаранаин", в переводе "Заводская", была открыта в 1983 году. Она находится в районе Шенгавит в юго-западной части армянской столицы.

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