Эскалаторы впервые за 40 лет поменяют на станции метро в Ереване

Масштабные работы стартуют в скором времени на одной из станции ереванского метро. На станции "Горцаранаин" уберут старые эскалаторы, которые действовали там с момента открытия, и установят новые.

Станция метро "Горцаранаин" в Ереване получит новые эскалаторы, рассказали в пресс-службе метрополитена.

Замена эскалаторов будет проводиться впервые с момента открытия станции. Ранее они неоднократно подвергались ремонту.

В пресс-службе уточнили, что новое оборудование будет энергоэффективным. Кроме того, эскалаторы будут располагать системами аварийного контроля.

При этом работы по замене не повлияют на режим работы станции.

Напомним, станция "Горцаранаин", в переводе "Заводская", была открыта в 1983 году. Она находится в районе Шенгавит в юго-западной части армянской столицы.