Прокурорская проверка восстановила цены на молоко в России

Отпускные цены на молоко в России вернулись на прежний уровень после прокурорской проверки. Ранее сообщалось, что крупные производители молочных продуктов подняли цены.
В ходе проверки прокуратуры отечественные производители молочных продуктов вернули на прежний уровень ранее поднятые цены.
Напомним, 12 ноября стало известно, что генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил организовать проверку по ситуации с выросшими ценами на молоко - молочные продукты относятся к социально значимым.
"В ходе проводимой Генпрокуратурой России проверки производителями АО "Вимм-Билль-Данн", ООО "Экомилк" и другими скорректированы до прежнего уровня цены на молоко ввиду отсутствия объективных оснований для их повышения"
– Генпрокуратура РФ
Компании вернули цены на прежний уровень до окончания проверки прокуратуры.