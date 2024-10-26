Вестник Кавказа

Прокурорская проверка восстановила цены на молоко в России

Прокурорская проверка восстановила цены на молоко в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отпускные цены на молоко в России вернулись на прежний уровень после прокурорской проверки. Ранее сообщалось, что крупные производители молочных продуктов подняли цены.

В ходе проверки прокуратуры отечественные производители молочных продуктов вернули на прежний уровень ранее поднятые цены.

Напомним, 12 ноября стало известно, что генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил организовать проверку по ситуации с выросшими ценами на молоко - молочные продукты относятся к социально значимым.

"В ходе проводимой Генпрокуратурой России проверки производителями АО "Вимм-Билль-Данн", ООО "Экомилк" и другими скорректированы до прежнего уровня цены на молоко ввиду отсутствия объективных оснований для их повышения"

– Генпрокуратура РФ

Компании вернули цены на прежний уровень до окончания проверки прокуратуры.

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