В России проверят цены на молоко

Ситуация с ценами на молоко в РФ будет проверена. Информация о росте цен на молоко и молочную продукцию заинтересовала генпрокуратуру.
Цены на молочную продукцию в России стали объектом внимания генпрокурора РФ Игоря Краснова. Будет проведена проверка.
"Проверка организована и проходит с привлечением ФАС, Минсельхоза и Минпромторга. С учетом особой социальной значимости молочной продукции прокуроры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов"
– Генпрокуратура
Права граждан будут защищены, необоснованное завышение цен будет пресечено.
Ранее появилась информация, что несколько российских компаний, выпускающих молочную продукцию, сообщили о повышении отпускных цен.