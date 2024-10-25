В России проверят цены на молоко

Ситуация с ценами на молоко в РФ будет проверена. Информация о росте цен на молоко и молочную продукцию заинтересовала генпрокуратуру.

Цены на молочную продукцию в России стали объектом внимания генпрокурора РФ Игоря Краснова. Будет проведена проверка.

"Проверка организована и проходит с привлечением ФАС, Минсельхоза и Минпромторга. С учетом особой социальной значимости молочной продукции прокуроры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов"

– Генпрокуратура

Права граждан будут защищены, необоснованное завышение цен будет пресечено.

Ранее появилась информация, что несколько российских компаний, выпускающих молочную продукцию, сообщили о повышении отпускных цен.