Мужчина умер на митинге в Тбилиси

Один из участников протестной акции скончался в центре грузинской столицы. Ему был 61 год.

На акции протеста в центре Тбилиси скончался мужчина. Об этом сообщают грузинские средства массовой информации.

Митинг против фальсификации недавних выборов проходит возле здания парламента Грузии.

Согласно предварительной информации, умершему был 61 год. Он вместе с другими участниками в знак протеста на протяжении нескольких дней находился на территории у парламента.

В какой-то момент у мужчины случился сердечный приступ. Врачам не удалось спасти его.

Демонстранты отмечают, что медики прибыли на место с опозданием.

Точную причину смерти установят в результате экспертизы. Известно, что мужчина страдал от диабета.