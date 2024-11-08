Житель Дагестана ответит в суде за реабилитацию нацизма

В отношении дагестанца возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Мужчина из Сулейман-Стальского района Дагестана предстанет перед судом по делу о реабилитации нацизма, передает пресс-служба республиканского СКР.

Как заявили в ведомстве, в ноябре 2023 года дагестанец опубликовал в социальной сети картинку, а также оставил комментарий, оправдывающий нацистскую идеологию.

Отмечается, что в отношении жителя республики заведено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.