Вестник Кавказа

Четверо дагестанцев ответят в суде за осквернение «Вечного огня» в Невинномысске

Четверо дагестанцев ответят в суде за осквернение «Вечного огня» в Невинномысске
© Фото: телеграм-канал СКР по Ставропольскому краю
В Невинномысске уроженцы Дагестана осквернили «Вечный огонь». Против них возбуждено уголовное дело по статье «реабилитация нацизма».

В ставропольском Невинномысске четверо уроженцев Дагестана осквернили мемориал воинской славы, сообщает пресс-служба краевого Следкома.

По данным ведомства, преступники забрались на Обелиск «Вечная Слава», потоптались по нему и погрели руки и ноги над Вечным огнем. Позже их задержали сотрудники ФСБ и МВД.

Отмечается, что по данному факту заведено уголовное дело по статье «реабилитация нацизма». О ходе расследования дела будет доложено главе Следкома РФ Александру Бастрыкину.

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