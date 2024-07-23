Ставрополец пешком дошел до Москвы

Житель Ставрополя Кирилл Лещев, несмотря на все трудности, все же преодолел пеший путь до Москвы, далее он планирует добраться и до Санкт-Петербурга.
"Я взял уже готовой еды и мог экономить в день два–три часа. Благодаря этому дошел до Москвы быстрее"
- Кирилл Лещев
Лещев шагал из Ставрополя с 24 августа, теперь он намерен набраться сил перед новой дорогой – ему предстоит преодолеть еще как минимум 670 километров, которые тоже непредсказуемы – к тому же, заметно похолодало, а значит – в пути нужна теплая одежда, сродни той, которую носят альпинисты, передает "АиФ-Ставрополье".
В пути путешественника были многие неожиданности, но главной стали волки во время его ночевки у Воронежа – спас мужчину баллончик против медведей.
Помогли ему и земляки с Кавказа, которые перевели ему на карту денег, которых для путешествия оказалось маловато.