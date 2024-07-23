Вестник Кавказа

Ставрополец пешком дошел до Москвы

Ставрополец пешком дошел до Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жителю Ставрополя удалось пешком дойти до Москвы – на это ему понадобилось почти три месяца, теперь путешественник продолжит свой путь до Северной столицы России.

Житель Ставрополя Кирилл Лещев, несмотря на все трудности, все же преодолел пеший путь до Москвы, далее он планирует добраться и до Санкт-Петербурга. 

"Я взял уже готовой еды и мог экономить в день два–три часа. Благодаря этому дошел до Москвы быстрее"

- Кирилл Лещев

Лещев шагал из Ставрополя с 24 августа, теперь он намерен набраться сил перед новой дорогой – ему предстоит преодолеть еще как минимум 670 километров, которые тоже непредсказуемы – к тому же, заметно похолодало, а значит – в пути нужна теплая одежда, сродни той, которую носят альпинисты, передает "АиФ-Ставрополье". 

В пути путешественника были многие неожиданности, но главной стали волки во время его ночевки у Воронежа – спас мужчину баллончик против медведей.

Помогли ему и земляки с Кавказа, которые перевели ему на карту денег, которых для путешествия оказалось маловато. 

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