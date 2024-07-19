Сочинец спрыгнул с вертолета на Эльбрус и стал дважды рекордсменом

Житель Сочи поставил два рекорда, спрыгнув с вертолета на парашюте на Эльбрус. В руках альпинист держал знамя Победы. К сожалению, прыжок не вошел в книгу рекордов России.

Житель Сочи поставил рекорд: спортсмен прыгнул с парашюта на плато Западной вершины Эльбруса со знаменем Победы в руках, сообщили власти КБР. Почти все оборудование мужчины для полета был произведено в России.

"В горах Кабардино-Балкарии зафиксирован самый высокий прыжок с парашютом со знаменем Победы. Прыжок выполнил Вадим Орлинарцев из Сочи. Он приземлился на плато Западной вершины Эльбруса с высоты 7,2 тыс метров"

- администрация республики

Какие рекорды он установил?

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К сожалению, его полет не попал в книгу рекордов России, так как зарегистрировать рекорд оказалось слишком дорого.

Подготовка к полету

На подготовку у сочинца ушло 8 месяцев.

Изначально Вадим Орлинарцев хотел осуществить задуманное вместе со своим товарищем, но тот осенью трагично погиб, поэтому ему пришлось прыгать в одиночку.

Основными проблемами при подготовке оказались в том, чтобы привыкнуть к условиям дефицита кислорода и научиться справляться с парашютом в разряженной атмосфере. Переменчивая погода и сложный рельеф также существенно повлияли на сборы.