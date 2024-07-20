Вестник Кавказа

Работу стран Центральной Азии в сфере возобновляемой энергии оценили в Баку

Работу стран Центральной Азии в сфере возобновляемой энергии оценили в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Парвиз Шахбазов заявил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Центральной Азией. Он отметил, что страны региона в последние годы реализуют значительные проекты.

Глава азербайджанского Минэнерго Парвиз Шахбазов на COP29 заявил, что Баку придает большое значение сотрудничеству со странами Центральной Азией.

Он отметил, что страны региона в последние годы реализуют проекты, направленные на использование возобновляемых энергоресурсов и критически важных минералов, которые необходимы для региона.

"В этом контексте мы инициировали сотрудничество по стратегической инициативе реализации Зеленого энергетического коридора Центральная Азия-Азербайджан"

- Парвиз Шахбазов

Министр добавил, что данная инициатива направлена на усиление роли стран в зеленом энергетическом переходе и укрепление энергобезопасности.

Кроме того, Шахбазов подчеркнул, что благодаря этим усилиям появляются привлекательные возможности для международных инвесторов.

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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