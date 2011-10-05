Вестник Кавказа

COP29: премьер Азербайджана провел встречу с администратором Программы развития ООН

COP29: премьер Азербайджана провел встречу с администратором Программы развития ООН
Партнерство, совместные проекты и значение COP29, проводимой в Баку, обсудили сегодня премьер-министр Азербайджана и администратор Программы развития ООН.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в пятницу провел встречу с администратором Программы развития ООН Ахимом Штайнером, встреча состоялась в рамках COP29 в Баку.

На встрече была выражена уверенность, что СОР29 сыграет важную роль в поощрении глобальных инициатив, направленных на снижение воздействий изменения климата и использование зеленой энергии.

"Были рассмотрены долгосрочное эффективное партнерство между Азербайджаном и ПРООН, в том числе взаимодействие в области реализации Целей устойчивого развития, совместные проекты, обсуждены вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества"

– кабмин Азербайджана

Климатическая конференция ООН проходит в азербайджанской столице с 11 по 22 ноября. Место проведения COP29 - Бакинский олимпийский стадион.

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Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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