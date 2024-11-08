На COP29 подписана Бакинская декларация о партнерстве с CAREC

Бакинская декларация о партнерстве с CAREC по климату, инновациям и торговле подписана сегодня странами-участницами в рамках COP29. Это позволит создать в регионе новую платформу для поддержки и реализации инициатив.

Сегодня в Азербайджана в рамках Конференция ООН по изменению климата COP29 состоялась сессии высокого уровня по партнерству с CAREC - Программой Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества.

На мероприятии была подписана Бакинская декларация о партнерстве с CAREC по климату, инновациям и торговле. Встреча прошла по инициативе министерства экономики Азербайджана, модератором выступила региональная глава Департамента сотрудничества и интеграции Азиатского банка развития по Центральной и Западной Азии Лазиза Сабирова.

Глава Минэкономики АР Микаил Джаббаров отметил вклад Программы CAREC в развитие региона. CAREC оказывает поддержку укреплению регионального сотрудничества путем инвестирования в качественные проекты в различных отраслях, включая приоритетные направления. Азербайджан, являясь важным транспортным узлом региона, играет большое значение в непрерывном совершенствовании трансграничных и транзитных процедур, логистики и цифровизации торговли.

«За 9 месяцев 2024 года товарооборот между Азербайджаном и странами-членами CAREC достиг приблизительно $4 млрд, а доля стран CAREC в общем объеме внешней торговли Азербайджана составила 11,5%»

– министр

Подписание Бакинской декларации сформирует в регионе новую платформу поддержки инициатив в социальной, экономической и экологической сферах, а процесс принятия новых "зеленых" принципов будет происходить легче.

На встрече в рамках COP29 были организованы презентации по Плану действий CAREC по изменению климата, Фонду подготовки проектов CAREC по климату и устойчивости, партнерству CAREC по климату, инновациям и торговле.

Кроме того, на сессии состоялись дискуссии по вопросам подготовки к климатическим рискам, водной, энергетической и продовольственной безопасности, низкоуглеродным решениям, укреплению партнерства в борьбе с изменением климата.