Вестник Кавказа

На COP29 подписана Бакинская декларация о партнерстве с CAREC

Cop29
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бакинская декларация о партнерстве с CAREC по климату, инновациям и торговле подписана сегодня странами-участницами в рамках COP29. Это позволит создать в регионе новую платформу для поддержки и реализации инициатив.

Сегодня в Азербайджана в рамках Конференция ООН по изменению климата COP29 состоялась сессии высокого уровня по партнерству с CAREC - Программой Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества.

На мероприятии была подписана Бакинская декларация о партнерстве с CAREC по климату, инновациям и торговле. Встреча прошла по инициативе министерства экономики Азербайджана, модератором выступила региональная глава Департамента сотрудничества и интеграции Азиатского банка развития по Центральной и Западной Азии Лазиза Сабирова.

Глава Минэкономики АР Микаил Джаббаров отметил вклад Программы CAREC в развитие региона. CAREC оказывает поддержку укреплению регионального сотрудничества путем инвестирования в качественные проекты в различных отраслях, включая приоритетные направления. Азербайджан, являясь важным транспортным узлом региона, играет большое значение в непрерывном совершенствовании трансграничных и транзитных процедур, логистики и цифровизации торговли.

«За 9 месяцев 2024 года товарооборот между Азербайджаном и странами-членами CAREC достиг приблизительно $4 млрд, а доля стран CAREC в общем объеме внешней торговли Азербайджана составила 11,5%»

– министр

Подписание Бакинской декларации сформирует в регионе новую платформу поддержки инициатив в социальной, экономической и экологической сферах, а процесс принятия новых "зеленых" принципов будет происходить легче.

На встрече в рамках COP29 были организованы презентации по Плану действий CAREC по изменению климата, Фонду подготовки проектов CAREC по климату и устойчивости, партнерству CAREC по климату, инновациям и торговле.

Кроме того, на сессии состоялись дискуссии по вопросам подготовки к климатическим рискам, водной, энергетической и продовольственной безопасности, низкоуглеродным решениям, укреплению партнерства в борьбе с изменением климата.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
985 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ильхам Алиев принял вице-президента Бразилии на COP29

Ильхам Алиев принял вице-президента Бразилии на COP29

Президент ФИФА поблагодарил Ильхама Алиева за COP29

Президент ФИФА поблагодарил Ильхама Алиева за COP29

Цифровизацию Срединного коридора обсудят на COP29

Цифровизацию Срединного коридора обсудят на COP29

Ильхам Алиев встретился с президентом Северной Македонии

Ильхам Алиев встретился с президентом Северной Македонии

Парламентская встреча состоится в рамках COP29

Парламентская встреча состоится в рамках COP29

COP29: Всемирный банк выделит $150 млрд на климат

COP29: Всемирный банк выделит $150 млрд на климат

Ильхам Алиев встретился с президентом Черногории в рамках COP29

Ильхам Алиев встретился с президентом Черногории в рамках COP29

День финансов стартовал на COP29

День финансов стартовал на COP29

Первая встреча министров экологии стран ОТГ прошла на COP29

Первая встреча министров экологии стран ОТГ прошла на COP29

Ильхам Алиев встретился с главой МВФ на COP29

Ильхам Алиев встретился с главой МВФ на COP29

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы