Баку и Лондон готовы расширять экономические связи

В рамках COP29 состоялась встреча глав экономических ведомств Азербайджана и Великобритании. Стороны обсудили расширение экономических связей.

Азербайджан и Великобритания могут расширить экономические связи. Эта возможность стала темой встречи министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с министром по торговой политике и экономической безопасности Великобритании Дугласом Александром и финансовым секретарем казначейства Великобритании лордом Спенсером Элиоттом Ливермором.

На встрече стороны выразили удовлетворение интенсивным развитием взаимных стратегических экономических отношений двух стран. Было отмечено наличие широкого потенциала для расширения партнерства Баку и Лондона в торговой, инвестиционной и других сферах. Обсуждалось развитие экономических отношений, углубление взаимных деловых и торговых отношений.

Встреча состоялась в рамках COP29, официальные лица Великобритании дали высокую оценку вкладу Азербайджана в глобальные инициативы и реализуемые «зеленые» проекты.