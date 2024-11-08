Вестник Кавказа

Баку и Лондон готовы расширять экономические связи

Баку и Лондон готовы расширять экономические связи
В рамках COP29 состоялась встреча глав экономических ведомств Азербайджана и Великобритании. Стороны обсудили расширение экономических связей.

Азербайджан и Великобритания могут расширить экономические связи. Эта возможность стала темой встречи министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с министром по торговой политике и экономической безопасности Великобритании Дугласом Александром и финансовым секретарем казначейства Великобритании лордом Спенсером Элиоттом Ливермором.

На встрече стороны выразили удовлетворение интенсивным развитием взаимных стратегических экономических отношений двух стран. Было отмечено наличие широкого потенциала для расширения партнерства Баку и Лондона в торговой, инвестиционной и других сферах. Обсуждалось развитие экономических отношений, углубление взаимных деловых и торговых отношений.

Встреча состоялась в рамках COP29, официальные лица Великобритании дали высокую оценку вкладу Азербайджана в глобальные инициативы и реализуемые «зеленые» проекты.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
760 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку

Азербайджан


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

На COP29 подписана Бакинская декларация о партнерстве с CAREC

На COP29 подписана Бакинская декларация о партнерстве с CAREC

Ильхам Алиев принял вице-президента Бразилии на COP29

Ильхам Алиев принял вице-президента Бразилии на COP29

Президент ФИФА поблагодарил Ильхама Алиева за COP29

Президент ФИФА поблагодарил Ильхама Алиева за COP29

Цифровизацию Срединного коридора обсудят на COP29

Цифровизацию Срединного коридора обсудят на COP29

Ильхам Алиев встретился с президентом Северной Македонии

Ильхам Алиев встретился с президентом Северной Македонии

Парламентская встреча состоится в рамках COP29

Парламентская встреча состоится в рамках COP29

COP29: Всемирный банк выделит $150 млрд на климат

COP29: Всемирный банк выделит $150 млрд на климат

Ильхам Алиев встретился с президентом Черногории в рамках COP29

Ильхам Алиев встретился с президентом Черногории в рамках COP29

День финансов стартовал на COP29

День финансов стартовал на COP29

Первая встреча министров экологии стран ОТГ прошла на COP29

Первая встреча министров экологии стран ОТГ прошла на COP29

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы