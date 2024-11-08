COP29: Азербайджан запускает платформу "Культура для климата"

Глава Минкультуры Азербайджана на COP29 объявил о запуске платформы "Культура для климата". Ранее платформу предварительно перезентовали в ЮНЕСКО

Платформа "Культура для климата" запускается Азербайджаном, об этом сообщил на мероприятии "Диалог высокого уровня по борьбе с изменением климата, основанном на культуре" в рамках COP29 министр культуры Ар Адиль Керимли.

"Культура играет центральную роль в формировании позитивной климатической повестки дня. Сегодня Азербайджан запускает платформу C4C "Культура для климата", цель которой - сделать культуру важной движущей силой позитивных климатических действий, подчеркивая, как культурные проекты могут продвигать и вдохновлять устойчивые практики и ценности"

– министр

Он добавил, что в октябре 2024 года в штаб-квартире ЮНЕСКО прошла специальная предварительная презентация данной инициативы, участие в ней приняли 300 представителей постоянных делегаций ЮНЕСКО. Инициатива направлена на продвижение культурных мероприятий в целях улучшение климата на глобальном уровне.