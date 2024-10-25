Продовольственную безопасность обсудили замглавы МИД РФ и Турции

Замглавы МИД РФ пообщался сегодня по телефону с турецким коллегой. Центральное место в разговоре было отведено вопросам продовольственной безопасности.

В пятницу, 15 ноября, состоялся телефонный разговор замглавы МИД России Сергея Вершинина и его коллеги из Турции Мехмета Кемаля Бозая. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

"Внимание было уделено положению дел на Ближнем Востоке и теме обеспечения глобальной продовольственной безопасности"

– российское внешнеполитическое ведомство

В министерстве также отметили, что в рамках беседы стороны коснулись вопросов региональной и международной повесток дня, которые находятся на рассмотрении Совета безопасности и Генассамблеи Организации Объединенных Наций.

Напомним, на днях министры иностранных дел РФ и Турции провели телефонный разговор. Центральными темами встречи стали двусторонние отношения и региональные вопросы.