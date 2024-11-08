Жители Дагестана извинились за осквернение Вечного огня в Невинномысске

Осквернители мемориала на Ставрополье извинились за содеянное. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле у Александра Бастрыкина.

Четверо уроженцев Дагестана, осквернившие мемориал Вечного огня в Невинномысске, извинились за свой поступок, видео распространилось в социальных сетях и мессенджерах.

Задержанные говорили, что хотели погреться возле огня и не знали, что так делать запрещено. Они пообещали, что больше такого не повторится и извинились перед жителями города, края и страны.

Напомним, в отношении пойманных возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Оно находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.