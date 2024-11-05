Вестник Кавказа

Подозреваемый в даче взяток должностному лицу задержан в Дагестане

Подозреваемый в даче взяток должностному лицу задержан в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестанские правоохранители задержали подозреваемого во взяточничестве мужчину. По данным следствия, он передал должностному лицу несколько крупных взяток.

В Дагестане задержан мужчина, который подозревается в даче нескольких взяток должностному лицу. Об этом поведали 11 ноября в региональном управлении СКР.

"В рамках ранее возбужденного уголовного дела в отношении участников организованной группы, состоящей из сотрудников ГБУ республики Дагестан "Дагтехкадастр", управления Росреестра по РД и жителей республики, подозреваемых в получении и даче взяток, задержан местный житель, подозреваемый в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 291 УК РФ"

– пресс-служба СУСК

Следствие полагает, что этой весной мужчина с помощью посредника передал начальнику отдела по работе с заявителями Дагтехкадастра две крупных взятки. Одна из них составила 1 млн рублей, а вторая – 550 тыс рублей.

За это подозреваемый хотел добиться снижения кадастровой стоимости принадлежащих ему объектов недвижимости.

Согласно предварительной информации, задержанным оказался депутат регионального парламента. Мужчину арестовали вместе с посредником.

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