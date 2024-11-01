Бывшего замминистра образования Дагестана арестовали на два месяца

Экс-замминистра образования и науки Дагестана Нурмагомедова, обвиняемого во взяточничестве, арестовали на два месяца. Чиновник подозревается в коррупционном содействии в получении госконтрактов.

Бывший заместитель главы минобра Дагестана Халид Нурмагомедов, подозреваемый в коррупционном обогащении на несколько десятков миллионов рублей, получил два месяца ареста по решению суда, поведала пресс-служба СК региона.

«По инициативе следствия суд принял решение о заключении под стражу бывшего заместителя министра образования и науки Республики Дагестан на два месяца»

– Следственный комитет

Отметим, что чиновник был задержан по подозрению в получении взятки в 60 миллионов рублей. Как предполагает следствие, Нурмагомедов за денежное вознаграждение помогал одному из бизнесменов получать контракты на ремонт и строительство в зданиях министерства. За 10 лет было заключено полтора десятка контрактов на более чем 160 млн рублей.