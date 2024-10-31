Вестник Кавказа

Лжекосметолога из Дагестана будут судить за нанесение вреда здоровью

Лжекосметолога из Дагестана будут судить за нанесение вреда здоровью
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане лжекосметолог предстанет перед судом. Она причинила вред здоровью пациентке во время проведения ботулинотерапии.

Косметолог из Махачкалы ответит в суде за нанесение вреда здоровью своей пациентке, сообщает пресс-служба дагестанской прокуратуры.

В сентябре этого годы махачкалинка без медобразования и лицензии провела своей посетительнице ботулинотерапию. После стала известно, что косметолог навредила клиентке.

Отмечается, что в отношении в отношении обвиняемой было заведено уголовное дело по части 1 статьи 235 УКРФ (Незаконное осуществление меддеятельности).

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