Лжекосметолога из Дагестана будут судить за нанесение вреда здоровью

В Дагестане лжекосметолог предстанет перед судом. Она причинила вред здоровью пациентке во время проведения ботулинотерапии.

Косметолог из Махачкалы ответит в суде за нанесение вреда здоровью своей пациентке, сообщает пресс-служба дагестанской прокуратуры.

В сентябре этого годы махачкалинка без медобразования и лицензии провела своей посетительнице ботулинотерапию. После стала известно, что косметолог навредила клиентке.

Отмечается, что в отношении в отношении обвиняемой было заведено уголовное дело по части 1 статьи 235 УКРФ (Незаконное осуществление меддеятельности).