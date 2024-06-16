Вестник Кавказа

Кто в Европе покупает российский газ?

Кто в Европе покупает российский газ?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Основными покупателями российского газа в Европе стали Франция, Венгрия и Испания. Также топливо импортируют Италия, Греция, Словакия и Бельгия.

В этом году российский газ в Европе приобретают Франция, Венгрия и Испания, более половины всего импорта из России пришлось именно на них.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные Евростата, в 2024 году Евросоюз приобрел российского голубого топлива на 9 млрд евро. При этом трубопроводный газ был ключевым в экспорте.

Отмечается, что на трубопроводное топливо пришлось 4,6 млрд евро, а на СПГ – 4,4 млрд. Главным импортером стала Франция – с января по август Пятая республика приобрела газа на 1,9 млрд евро.

В тройке также оказались Венгрия (1,6 млрд) и Испания (1,4 млрд евро). Следом расположились Италия (1,3 млрд), Греция (919 млн), Словакия (800 млн) и Бельгия (709 млн).

Стоит отметить, что Франция в текущем году нарастила закупки газа из России на 30% и сместила Венгрию с лидирующей позиции по данному показателю.

Кроме того, активно покупали газ в Литве (+41%) и Финляндии (+36%).

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