В Азербайджане построят первые морские ветровые электростанции

В рамках COP29 в Баку подписано международное соглашение о добыче электроэнергии на ветровых станциях в азербайджанской акватории Каспия. В проекте заинтересованы иностранные инвесторы.

Госкомпания Азербайджана SOCAR подписала соглашение с компаниями Masdar из ОАЭ и ACWA Power из Саудовской Аравии. В рамках соглашения предусмотрена генерация энергии в азербайджанском секторе Каспия.

Республика планирует получать "зеленую" энергию из ветрогенераторов. В акватории Каспия должны появиться первые морские ветровые электростанции. Проектная мощность станций – 500 МВт.

Отметим, что в республике продолжается строительство ветровой станции «Хызы-Абшерон». В проекте также участвует компания ACWA Power из СА, которая инвестировала порядка $300 млн.