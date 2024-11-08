Вестник Кавказа

В Азербайджане построят первые морские ветровые электростанции

В Азербайджане построят первые морские ветровые электростанции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В рамках COP29 в Баку подписано международное соглашение о добыче электроэнергии на ветровых станциях в азербайджанской акватории Каспия. В проекте заинтересованы иностранные инвесторы.

Госкомпания Азербайджана SOCAR подписала соглашение с компаниями Masdar из ОАЭ и ACWA Power из Саудовской Аравии. В рамках соглашения предусмотрена генерация энергии в азербайджанском секторе Каспия. 

Республика планирует получать "зеленую" энергию из ветрогенераторов. В акватории Каспия должны появиться первые морские ветровые электростанции. Проектная мощность станций – 500 МВт. 

Отметим, что в республике продолжается строительство ветровой станции  «Хызы-Абшерон». В проекте также участвует компания ACWA Power из СА, которая инвестировала порядка $300 млн.

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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