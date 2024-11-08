Ильхам Алиев встретился с президентом Северной Македонии

В рамках COP29 президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с президентом Северной Македонии. В ходе диалога они обсудили взаимное сотрудничество и организацию климатической конференции.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Северной Македонии Гордану Силяновскую-Давкову на полях COP29.

В ходе разговора она рассказала о своих впечатлениях от COP29. По ее мнению, мероприятие организовано на самом высоком уровне, а на открытии была интересно представлена азербайджанская культура, с которой та была рада ознакомиться.

Также Силяновская-Давкова отметила, что Северная Македония и Азербайджан имеют широкие возможности для сотрудничества.

В свою очередь, Ильхам Алиев поделился надеждой, что ее визит в Баку положительно скажется на отношениях двух стран, придав дополнительный импульс развитию культурных и экономических связей. Он отметил, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с балканскими странами.

Он также подчеркнул, что против Азербайджана идет несправедливая пропаганда, связанная с проведением COP29.

По итогам встречи, Ильхам Алиев получил приглашение в Северную Македонию. Взаимное приглашение получила и Гордана Силяновская-Давкова.