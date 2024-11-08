Вестник Кавказа

Ильхам Алиев встретился с президентом Северной Македонии

Ильхам Алиев встретился с президентом Северной Македонии
© Фото: сайт президента Азербайджана
В рамках COP29 президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с президентом Северной Македонии. В ходе диалога они обсудили взаимное сотрудничество и организацию климатической конференции.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Северной Македонии Гордану Силяновскую-Давкову на полях COP29.

В ходе разговора она рассказала о своих впечатлениях от COP29. По ее мнению, мероприятие организовано на самом высоком уровне, а на открытии была интересно представлена азербайджанская культура, с которой та была рада ознакомиться.

Также Силяновская-Давкова отметила, что Северная Македония и Азербайджан имеют широкие возможности для сотрудничества.

В свою очередь, Ильхам Алиев поделился надеждой, что ее визит в Баку положительно скажется на отношениях двух стран, придав дополнительный импульс развитию культурных и экономических связей. Он отметил, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с балканскими странами.

Он также подчеркнул, что против Азербайджана идет несправедливая пропаганда, связанная с проведением COP29.

По итогам встречи, Ильхам Алиев получил приглашение в Северную Македонию. Взаимное приглашение получила и Гордана Силяновская-Давкова.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1165 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Президент ФИФА поблагодарил Ильхама Алиева за COP29

Президент ФИФА поблагодарил Ильхама Алиева за COP29

Цифровизацию Срединного коридора обсудят на COP29

Цифровизацию Срединного коридора обсудят на COP29

Парламентская встреча состоится в рамках COP29

Парламентская встреча состоится в рамках COP29

COP29: Всемирный банк выделит $150 млрд на климат

COP29: Всемирный банк выделит $150 млрд на климат

Ильхам Алиев встретился с президентом Черногории в рамках COP29

Ильхам Алиев встретился с президентом Черногории в рамках COP29

День финансов стартовал на COP29

День финансов стартовал на COP29

Первая встреча министров экологии стран ОТГ прошла на COP29

Первая встреча министров экологии стран ОТГ прошла на COP29

Ильхам Алиев встретился с главой МВФ на COP29

Ильхам Алиев встретился с главой МВФ на COP29

Лидеры стран поблагодарили Азербайджан за подготовку к COP29

Лидеры стран поблагодарили Азербайджан за подготовку к COP29

Ильхам Алиев встретился с вице-президентом Ирана на COP29

Ильхам Алиев встретился с вице-президентом Ирана на COP29

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы