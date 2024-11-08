Курорты Кавминвод ввели туристический налог

Города-курорты туристического региона Кавказских Минеральных вод ввели туристический налог. Ранее Ставрополье на протяжении шести лет участвовало в эксперименте по курортному сбору.

Туристический налог будут платить гости в десяти муниципалитетах Ставропольского края, в их числе – курорты КМВ, подробности рассказала руководитель ставропольского управления ФНС Елена Афонина.

Она напомнила, что муниципалитеты сами решают, вводить туристический налог или нет. Афонина подчеркнула, что средства, получаемые от сбора этого налога, направляются сразу в местный бюджет.

"Уже ввели туристический налог десять муниципальных образований, по нашей информации, еще девять в процессе принятия. Это группа Кавказских Минеральных Вод, Невинномысск, Изобильный и еще ряд муниципалитетов"

– Афонина

Глава ведомства добавила, что принятие решения о введении турналога зависит от наличия в муниципалитетах необходимой инфраструктуры, в том числе гостиниц и отелей, гостевых домов и баз отдыха.

Афонина уточнила, что в общей сложности в регионе прошли регистрацию для уплаты туристического налога свыше 470 мест для проживания туристов. Сейчас ведется работа над тем, чтобы гостиницы, которые еще не сделали этого, подали заявку и документы на регистрацию.

Напомним, Кавминводы – это группа курортов федерального значения в Ставропольском крае. Административный центр КМВ – Ессентуки. Самый популярный курорт Кавминвод – Кисловодск.