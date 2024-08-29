Сотрудничество Азербайджана и МАГАТЭ обсудили на COP29

В четверг в Баку состоялась встреча главы МЧС Азербайджана и замглавы МАГАТЭ. Сотрудничество продолжается с 2001 года.

Сегодня в Баку в рамках Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) азербайджанская стороны встретилась с делегацией МАГАТЭ.

Встречу провели глава МЧС Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров и заместитель гендиректора МАГАТЭ Хуа Лю в составе делегаций. Гейдаров указал на важность COP29, которая проходит в республике под руководством Ильхама Алиева, он добавил, что Конференция ООН по климату в Баку - исторический успех Азербайджана. Также министр рассказал о развитии двусторонних отношений АР с МАГАТЭ с 2001 года, когда Азербайджан стал членом агентства, сообщил о деятельности Государственного агентства МЧС в области ядерной и радиологической безопасности.

Замглавы МАГАТЭ поблагодарил за организацию COP29 на высоком уровне, также он выразил удовлетворение развитием сотрудничества агентства с МЧС Азербайджана.

На встрече стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.