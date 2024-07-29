Дагестанские полицейские задержали троих вымогателей

Дагестанские правоохранители задержали троих подозреваемых в похищении человека и вымогательстве денег у похищенного – они требовали с пострадавшего миллион рублей, зная от наводчика, что у него есть такие деньги.

Дагестанским полицейским удалось оперативно обнаружить и задержать троих из четверых жителей Дагестана, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве денег, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Как установило следствие, 5 ноября подозреваемые приехали в частный жилой дом в Хасавюрте и, назвавшись сотрудниками полиции, начали обыскивать дом. Когда хозяин попросил их предъявить служебные удостоверения, они надели на него наручники, усадили в автомобиль и повезли в сторону Махачкалы, передает "Интерфакс".

По дороге они начали избивать хозяина дома, требуя у него денег – вымогатели требовали у него миллион рублей, однако он согласился отдать лишь 150 тыс, а как только вышел из машины, стал звать на помощь.

Преступники скрылись, но ненадолго – вскоре за ними приехали настоящие полицейские, которые и препроводили их в полицейский участок. Задержаны двое подозреваемых и их сообщник, который и рассказал им о "богатом клиенте". Третий участник преступления пока скрывается.

В отношении всех них возбуждено уголовное дело по статьям "похищение человека" и "вымогательство" УК РФ, дальнейшую их судьбу решит суд.